La Diputada provincial Micaela Olivetto dialogó con Líder de la actualidad política y de la campaña proselitista camino al 22 de octubre.

La Diputada que busca su reelección dijo que, «ningún municipio de la provincia de Buenos Aires puede negar la asistencia financiera que el gobernador ha realizado y ejecutándolo a través de los distintos ministerios, los municipios opositores, los oficialistas, Chacabuco ha recibido una transferencia de recursos enorme».

«Durante mucho tiempo el intendente de Chacabuco se ha jactado de tener las cuentas en orden, de tener superávit y durante el gobierno de Macri declaró su propia emergencia económica. Tenemos un municipio que a parado la obra pública y tiene una gestión que siempre tiene problemas, tiene muchos funcionarios que no funcionan y el gobernador ha puesto este fondo para que le llegue a los trabajadores, necesitamos la responsabilidad de los gobiernos municipales para que lo paguen y si hay que devolverlo, hay que hacerlo».

«En este gobierno solo hemos visto grandes actos de corrupción, falta de justificación de lo que se hace con algunos recursos, algún cero de más que se le ha escapado en alguna oportunidad, esa desprolijidad hace que no haya previsibilidad, es una irresponsabilidad del gobierno local y en general de Juntos por el Cambio que han sido asistido de manera igualitaria, no pueden negarlo, la gestión local hace agua por todos lados y hay cosas que no pueden justificar»