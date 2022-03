Hablamos con Diego Colín, empleado municipal, quién convoca a través de «Municipales en Lucha» a movilizar el día que se convoque a la mesa de Relaciones laborales para tratar paritarias.

El empleado que depende del Corralón Municipal dijo, «le pedimos participar a los compañeros para dar nuestra opinión y presionar a los representantes gremiales para que logren un aumento favorable a los trabajadores de una vez por todas»

«La idea es armar una organización que sea alternativa a las que hay, ya que no nos sentimos representados»

Al ser consultado si recibió presiones del municipio para desistir de los reclamos, «no me pasó nunca, nunca me han perseguido, nosotros no molestamos a nadie, solo llamamos a organizarnos»