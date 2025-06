Sergio Palmieri: “La inflación es un dibujo que no se refleja en el changuito”

El secretario general de la UOMA Chacabuco y presidente de la Liga Deportiva local, Sergio Palmieri, analizó la crítica situación económica del país, el presente del gremio, la condena a Cristina Fernández y el histórico regreso de la selección mayor al fútbol federado. “Estoy viviendo un momento de felicidad plena en el deporte”, destacó.

Mutual molinera: “Ya se nota el ajuste”

Palmieri explicó que la obra social de la UOMA, si bien sigue en funcionamiento, enfrenta serios problemas para mantener prestaciones:

“Se ha perdido mucho dinero por decisiones del gobierno. Una cirugía que antes se resolvía en 24 horas hoy tarda hasta una semana”.

Además, remarcó que el plan de medicamentos se vio afectado:

“El vademécum se achicó. Un antibiótico que se cubría completo, ahora hay que comprarlo por separado”.

Paritarias: “Nos hacen creer que recuperamos el salario, pero no es real”

Sobre las últimas negociaciones salariales en el sector molinero, Palmieri fue tajante:

“El aumento va de la mano con la inflación dibujada. Nos quieren convencer con un 1,5%, pero la realidad del supermercado es otra”.

Agregó que, en Chacabuco, el aumento sí fue abonado, pero cuestionó que en otros lugares se frenó por falta de homologación:

“No vamos a permitir que el trabajador no cobre su aumento. En nuestra seccional eso no pasa”.

Sobre Cristina Fernández: “Es una proscripción encubierta”

Respecto a la condena a la expresidenta, Palmieri opinó:

“Estoy convencido de que es una proscripción. La apuraron judicialmente cuando se supo que iba a ser candidata”.

Y agregó:

“Nadie quería enfrentarla en una elección porque sabían que perdían”.

También cuestionó la reacción del peronismo:

“Se decía que si tocaban a Cristina iba a haber quilombo. Le gatillaron en la cabeza dos veces y a las 5 de la tarde ya estábamos todos en casa”.

Fútbol: “Volvimos al torneo federado después de casi 30 años”

Como presidente de la Liga Deportiva de Chacabuco, Palmieri celebró el presente de la selección mayor:

“No me quita nadie la felicidad de haber armado una selección. Estamos punteros en la zona y representamos a Chacabuco con orgullo”.

Reconoció el sacrificio que implicó:

“Estuve un mes y medio sin dormir, buscando recursos para que los jugadores tengan lo que merecen”.

“No me van a callar”

Palmieri cerró la nota con una reflexión sobre su rol dirigencial:

“Siempre que hay decisiones, alguien queda conforme y otro no. Pero no me van a hacer callar con un Facebook trucho”.