La candidata a concejal por el Frente de Todos Gabriela Belfortti habló sobre la campaña hacia la general legislativa del 14 de noviembre. La empresaria en la entrevista por Líder analizó porqué la gente no fue a votar en las PASO, «creo que por el enojo con la dirigencia política y otras preocupaciones que tienen no han ido, pero creo que en noviembre va a ser distinto y creo que se van a sumar acompañando al Frente de Todos»

La ex presidenta del Hogar San José dijo estar convencida que en noviembre la gente irá a votar y en gran mayoría lo hará para su espacio, «es lo que vemos en la calle cuando salimos a caminar y nos manifiestan que su voto está para nuestro espacio. No sé si habrá grandes diferencias pero la victoria va a estar del lado del Frente de Todos»

En referencia a los desmedidos aumentos de precios la candidata dijo, «la inflación existe, no la vamos a negar, no somos necios y sabemos que falta un montón, creo que no hay que olvidarse que fue un gobierno que prácticamente no gobernó, manejó la pandemia cómo pudo»