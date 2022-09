Tras el atentado a Cristina Kirchner, una jornada de movilización en defensa de la democracia. Por Líder se expresan diferentes referentes políticos de todos los partidos políticos, es el caso de la presidenta del Comité Alem de la UCR Emilia Recondo.

«Nosotros como UCR expresamos nuestro absoluto repudio a los actos de violencia antidemocráticos que Argentina ya dijo nunca más, pedimos también el inmediato esclarecimiento de este intento de atentado, la justicia debe intervenir y actuar con celeridad para que no haya margen para más violencia. Coincidimos también con el presidente que hay que erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia, pero decretando un feriado nacional en el que invitó al pueblo a expresarse no es la solución, no es el camino»