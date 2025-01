«La justicia podría cambiar la situación de la ordenanza»

Dialogamos el concejal radical del espacio «Juntos», contador Alejo Pérez. La última sesión legislativa de Mayores Contribuyentes, donde quedó aprobada la Impositiva, dejó mucho para analizar y lo hace en esta entrevista por Líder, además nos cuenta la situación del radicalismo y que puede pasar con dicho partido en las elecciones legislativas de este año.

En referencia al primero de los temas el ex funcionario de Aiola manifestó qué, «además de todo lo que ya se dijo, lo que se votó en esta ordenanza impositiva, es sacarle fondos a bomberos voluntarios, para mí es un tema clave de esta ordenanza porqué se ajustaron por encima de la inflación todas las tasas y la única que no se ajustó, por lo que van a recibir la mitad porqué con una inflación del 115% van a recibir la mitad de lo que venían recibiendo, nosotros en la ordenanza alternativa pedíamos aumentar ese punto, nos dijeron que no iban a aceptar esa propuesta».

«Se terminó aceptando la propuesta de la Concejal Sosa que yo lo adelanté hace tiempo, que en los armados de la Provincia de Buenos Aires iban a suceder estas cosas, una ordenanza que es de la Concejal Sosa pero muy parecida a la del Oficialismo, termina siendo aprobada esta ordenanza que es perjudicial para los vecinos de Chacabuco y va a complicar cuestiones de empleo en nuestra ciudad, lamentablemente es lo que sucedió más allá de que presentamos una buena alternativa».

«Ahora tenemos algunas dudas en la preparatoria de Mayores Contribuyentes, falta que haga la promulgación el Dr Golía, lo que estamos analizando son cuestiones que creemos no se cumplieron e incluso con algunas incompatibilidades en algún mayor Contribuyente que podría ser vía la justicia cambiar la situación de la ordenanza, por eso vamos a recurrir a la justicia porque creemos que pudo haber irregularidades»