Tomás Domínguez: “Queremos que la gente convalide el camino de gestión iniciado en Chacabuco”

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, Tomás Domínguez, habló sobre la actualidad legislativa, el balance de la gestión municipal y el contexto político nacional, en la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre.

Domínguez explicó que, si bien el cuerpo legislativo no sesionó en los últimos días por el calendario electoral, se desarrollaron distintas actividades. Entre ellas, el reconocimiento a vecinos destacados de Chacabuco y la puesta en marcha de un programa de formación en inteligencia artificial para los trabajadores del HCD:

“No se trata de reemplazar al trabajo humano, sino de hacerlo más eficiente y dejar una herramienta que mejore la labor en el futuro”.

Elecciones y gestión local

De cara al comicio, Domínguez aseguró que para Fuerza Patria no se trata solo de sumar bancas, sino de validar el rumbo de gobierno:

“Queremos que la gente acompañe para convalidar un camino que se ha tomado en Chacabuco en este último tiempo”.

Consultado sobre la percepción de los vecinos, indicó que las principales demandas locales son vivienda, iluminación, calles y seguridad, mientras que las mayores preocupaciones son económicas.

“La mayoría de la gente está peor desde que asumió Milei. Pero a nivel local valoran lo realizado: más de 400 cuadras de luminarias LED, pavimentación y obras, incluso cuando Nación paralizó la obra pública”.

Críticas al Gobierno nacional

Domínguez cuestionó duramente la política del presidente Javier Milei:

“Este gobierno recortó en salud, discapacidad, investigación, universidades, obra pública y jubilaciones. Mucha gente quedó sin trabajo y no hubo resultados positivos, solo especulación financiera”.

Respecto a las pensiones por discapacidad, denunció que alrededor de 80 vecinos de Chacabuco fueron afectados por la baja:

“Lo más grave es el nivel de insensibilidad del Gobierno. Estamos asistiendo a un tiempo de bestialidad y egoísmo”.

También apuntó contra la falta de reacción social ante declaraciones de dirigentes que, según dijo, “van en contra de la Constitución y de los derechos consagrados”.

Mensaje a los vecinos

De cara al cierre de campaña, Domínguez pidió acompañar la lista que encabeza Karina Geloso:

“En este año y medio se hicieron muchísimas cosas: terrenos para viviendas, inversión en salud y educación, obras y luminarias. Queremos que este camino continúe para transformar Chacabuco”.

Finalmente, destacó la importancia de la participación ciudadana:

“No hay una segunda oportunidad para votar. Cada voto vale lo mismo y es lo que hace grande a nuestra democracia”.