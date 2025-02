La Municipalidad le cedió la planta baja del Centro Universitario a la UTN

El Dr. Rubén Darío Golía encabezó este lunes la firma del convenio de cesión de la planta baja del Centro Universitario con aulas y oficinas equipadas para dar inicio del ciclo lectivo 2025 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Aula Chacabuco, ubicado en el edificio de Av. Solís y Olavarría.

El Intendente Municipal junto al Rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro; y el Vicerrector y Decano de la Facultad Regional San Nicolás, Ing. Haroldo Avetta, hicieron el corte de cinta, dejando inaugurada la planta baja del Centro Universitario. Tras ello, las autoridades descubrieron dos placas que marcan una fecha histórica en Chacabuco en el hall central de la tecnológica, Ceremonia que coincidió con la apertura del ciclo lectivo 2025 de la UTN Aula Chacabuco.

“Es una alegría ver concluido uno de esos sueños que teníamos desde hace tiempo. Que hoy podamos estar encaminados y trabajar en esta dirección, nos llena de satisfacción. Nos tocaron muchas etapas con la UTN, desde los comienzos, trabajamos juntos con el recordado Hugo Butigliero, donde pudimos comprar la sede propia de la calle Remedio Escalada de San Martín porque queríamos que se queden en Chacabuco, que nunca se vayan de acá, porque la universidad es lo que te libera, lo que te da conocimiento, lo que te puede hacer sentar en cualquier mesa a discutir de igual a igual con cualquiera. Por eso invertimos y tenemos como prioridad a la educación pública y de calidad”, resaltó en el comienzo de su alocución el Intendente Municipal.

Golía agregó también que: “Los edificios son importantes, pero lo más importante es nutrirse de conocimiento, lo importante son los docentes, los estudiantes, sus familias apoyándolos. La educación iguala. Yo hoy no podría estar acá si no hubiese existido la universidad pública”. El Jefe Comunal indicó además que, en el presente año, son ocho carreras universitarias que ofrece la UTN, en la que cursarán alrededor de 700 alumnos y alumnas, de los cuales 400 son ingresantes.

El Ing. Rubén Soro dijo: “Quiero agradecer a Darío y a todo su equipo. Estamos atravesando momentos muy difíciles en nuestro país, en dónde como rector de la UTN, creada para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la universidad, quiero decir que esta iniciativa es fantástica, es un aire fresco. La educación hay que llevarla para todos lados, es la parte de la solución de los problemas”, expresó el Rector.

“Nos entristecemos cuando nos tratan de corruptos a la gestión universitaria, cuando dicen que somos casta, cuando dicen que adoctrinamos. No somos casta, somos estudiantes, docentes, no docentes, y autoridades. El conocimiento empodera. El empoderamiento no debe traducirse en individualismo, tiene que ser colectivo”, continuó Soro, quien culminó: “No puedo entender a quienes no sienten orgullo por nuestras universidades públicas. Más que nunca en estos momentos tenemos que seguir creciendo”.

El Ing. Haroldo Avetta, Vice Rector de la UTN y Decano de la Facultad Regional San Nicolás; y el Lic. Marcelo García, Coordinador Académico de la Extensión Áulica Chacabuco de la UTN, también fueron parte de las alocuciones, destacando las bases de la UTN como Universidad, y realizando un recorrido histórico por los distintos momentos de la entidad educativa y la comunidad de Chacabuco.

