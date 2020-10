Pasa el tiempo, las cosas siguen aumentando y el sueldo de los trabajadores de los municipales sigue congelado. ¿Sabrán el Intendente macrista y sus funcionarios de JxC lo qué es llegar a fin de mes con el sueldo de septiembre de 2019? La respuesta que encontramos es que evidentemente no. No lo sabe ni Aiola ni su secretario de Gobierno.

Una familia necesita $47216 para no ser pobre según los datos arrojados este martes por el INDEC. Imagínense que llevan once reuniones y los números varían apenas un poco para arriba. Lejos, pero muy lejos de la realidad de los bolsillos de los y las laburantes son esas propuestas salariales.

Pero ojo, la culpa no es sólo del intendente que gritó alguna vez “Aiola es Macri, carajo”, sino también de algún que otro dirigente sindical, porque la necesidad de un aumento estuvo latente desde hace tiempo. Y la pandemia no es excusa porque muchos gremios han arreglado de manera virtual.

Además tenemos que escuchar como salen a militar el ajuste a los trabajadores municipales, ya que el Senador Provincial Máspoli habla como si nada en el programa local SOMOS CHACABUCO (21/10), diciendo que es un buen aumento teniendo en cuenta que los gremios a nivel provincial arreglaron en un 14 % aprox. Una declaración planificada e intencionada desde el riñón de la derecha aiolista para confundir al pueblo. Claramente.

Senador Máspoli, le recordamos que su intendente de Juntos por el Cambio, hace más de un año que no brinda un aumento. No haga comparaciones absurdas descontextualizadas. Esos gremios que usted dice que arreglaron en un 14% corresponden a una segunda paritaria del año. Sí, muchos en esta pandemia fueron arreglando en marzo, abril, mayo, etc. como por ejemplo los docentes, los molineros, los bancarios, choferes etc. En definitiva, un discurso de ajuste encubierto.

Como Central de Trabajadores le pedimos una vez más al Intendente que asuma este problema y realice un aumento acorde a los trabajadores y jubilados de la Municipalidad de Chacabuco, ya que estos últimos fueron poco y nada considerados en estas once negociaciones.

CTA de los Trabajadores Chacabuco-Chivilcoy-Alberti