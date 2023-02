«La oposición solo aportó expresiones mediáticas»

El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder dijo que, «cuando sucede algo como lo que sucedió, lo importante también es como se reacciona y cuáles son las medidas a tomar, no por querer mirar para atrás, pero muchas veces se ha denunciado muchas cosas y en otra época no sucedía esto, de que el propio intendente pone todo a disposición, desde el Concejo Deliberante se han negado comisiones investigadoras y nosotros hemos apoyado esa conformación, además de ser quienes aportamos toda la información desde el cuerpo de concejales de Juntos enviada por el ejecutivo, la oposición no ha aportado nada sólo expresiones mediáticas, todo lo que decían que tenían nunca llegó a la comisión, es lo que debemos hacer y que como radicales, como Juntos hemos pregonado de aclarar y que la justicia actúe y separar a las personas sospechadas de alguna malversación, de una irregularidad que se puede transformar en un hecho peor, quedando en claro que el gobierno no es así, puede suceder, esperando que la justicia dictamine»