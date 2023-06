El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder habló de la actualidad política legislativa, de la sesión del jueves, la situación nacional y también opinó sobre la situación partidaria y la no postulación de Aiola por un tercer mandato, «Aiola no se bajó de ninguna candidatura, no tenía la obligación de ser candidato, no se había postulado, se especulaba de su candidatura, nosotros suponíamos que esta sería su decisión, ayer nos comunicó su postura de que haya recambio y destacó algunas cuestiones y postura de que sería sano que tengamos un candidato de unidad, no sólo del comité sino de todo el Frente Juntos, lo cuál se viene trabajando y la palabra del intendente influye para darle mayor ímpetu, a veces no es tan sencillo lograr, en ese sentido se va a trabajar»