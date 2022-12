Dialogamos con Franco Viñas recientemente elegido presidente de la Juventud Radical sobre su llegada al radicalismo y puntualmente a la juventud de dicho espacio, «hace 4 años que me sumé, me convocó Mariano Alaman, en casa siempre escuché hablar de política y me interesaba participar, empecé a ir a reuniones y a partir de ahí nunca dejé militar»

El joven en la entrevista radial manifestó que, «la política está muy alejada de la sociedad»

En este contexto Viñas dijo qué, «la tarea más difícil que tenemos ahora es sumar jóvenes, hay que formar a jóvenes en política para que se nutran y puedan entender lo que es la política lo que hace que estén tan distanciados»