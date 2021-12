El concejal Mario Dicundo de “Juntos” quien finaliza su mandato el 10 de diciembre en dialogo con Líder hizo un análisis de su paso por el gabinete del intendente Aiola y de su paso por el Concejo Deliberante, de este último hizo críticas hacia sus pares de bloque; y el presidente del HCD Lisandro Herrera dijo, “no coincido en algunas cuestiones, si lo respeto a Mario por su trayectoria, ha sido un buen legislador”

Herrera en la entrevista por Líder dijo que, “Creo que todos los que integramos nuestro espacio estamos convencidos de lo que hacemos, el esfuerzo y el compromiso está por parte de todos los ediles de Juntos”

El concejal dijo no coincidir con la lectura de Dicundo a la hora de manifestar que faltó convicción política, compromiso y que quedó desdibujada la figura del concejal desde que dejaron de estar en el primer piso del municipio “no creo que la figura del concejal tenga que ver con un lugar físico, las cuestiones evolucionan y creo que el haber separado el ejecutivo del deliberativo es un acierto, en otros lugares funcionan en lugares independientes, lo único que coincido que hoy no tenemos un lugar estable para sesionar, el próximo año estaremos estrenando el edificio de Olavarría y Solis que una parte fue pensada para el Concejo, es parte de la transformación y de los tiempos que se impone un cambio».

Herrera agregó que, «No creo que haya que someter a la figura del concejal, seria de mezquino y sesgada la mirada, la desvalorización de la política pasa porque la política se alejó de la agenda de la gente, mientras la sociedad manifiesta muchísimas cuestiones la política o los políticos vamos por otro lado, pero no me hago cargo de estas maniobras que llevaron al descreimiento de la política, vine a aportar otra cosa”