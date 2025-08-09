«La Provincia trabaja junto a los municipios para mejorar la vida de los vecinos»

Julieta Garello: “El gobierno provincial sigue gestionando a pesar del ahogo financiero del gobierno nacional”

La concejal de Fuerza Patria y candidata a senadora provincial, Julieta Garello, analizó la actualidad política local y nacional, valoró la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a Chacabuco y criticó duramente las políticas del presidente Javier Milei. La dirigente afirmó que, pese a la situación económica adversa, “la gestión provincial sigue trabajando junto a los municipios para mejorar la vida de los vecinos”.

Visita del gobernador y obras inauguradas

Garello destacó que la llegada de Kicillof dejó un balance muy positivo:

“En una misma jornada se inauguraron dos edificios educativos —la Escuela de Educación Artística y el Jardín Maternal N°5—, se entregaron cuatro patrulleros, equipamiento para 18 comedores escolares y más de 120 escrituras. También se sumaron bicicletas para programas municipales y recursos para nuestra comunidad”.

La concejal resaltó que estos avances se concretan “en un contexto en el que el gobierno nacional ahoga financieramente a la Provincia y a los municipios”.

Críticas al gobierno de Milei

En un tono crítico, Garello sostuvo:

“El presidente Milei le debe a la Provincia 12 billones de pesos. Vetó leyes que beneficiaban a jubilados, personas con discapacidad y víctimas de emergencias. No recorre el país, no conoce la Argentina y aplica un plan de destrucción del Estado”.

También cuestionó el uso político de la tipografía del libro “Nunca Más” por parte del oficialismo nacional:

“Es un desprecio por la historia y por el sufrimiento de las víctimas de la dictadura”.

Gestión local y obras en marcha

La dirigente comparó los modelos de gestión:

“Mientras el gobierno nacional paralizó 1.135 obras, en Chacabuco seguimos con asfalto, finalizamos dos edificios educativos y avanzamos con infraestructura local. La Ruta 7 y la variante están frenadas, pero acá seguimos trabajando”.

En el plano legislativo, señaló que en el Concejo Deliberante se está trabajando en proyectos importantes, como la extensión de la red de gas a la Escuela de Educación Artística.

Campaña y objetivo electoral

Garello adelantó que centrará su campaña en Chacabuco, apoyando la lista local encabezada por Karina Geloso:

“Queremos sumar un concejal más para tener mayoría y poder impulsar proyectos claves. La elección será también una evaluación de la gestión del intendente Darío Golía”.

Fiestas populares y gestión cultural

La concejal recordó que los festejos por el 160° aniversario de Chacabuco fueron organizados con fondos provinciales y sin costo para el municipio:

“Cuando hay creatividad y gestión, se pueden ofrecer eventos de calidad que promuevan el desarrollo local y el acceso a la cultura”.