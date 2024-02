Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre el debate que se viene dando entre artistas populares y el presidente Javier Milei.

En referencia a lo local el edil sobre el tránsito manifestó qué, «La seguridad vial no alcanza con plotear 4 camionetas»; «estamos teniendo muchos accidentes diarios y en el último tiempo se han agravado, en seguridad vial no alcanza con plotear 4 camionetas, pasa por otro lado con medidas que hay que tomar, es algo que tenemos que trabajar en Chacabuco, vamos a pedir una reunión con el responsable de Seguridad y Tránsito, para saber que se viene haciendo y ponernos a disposición cómo concejales por si necesitan herramientas del Concejo Deliberante para poder mejorar este trabajo, estamos preocupados por lo que está pasando en Chacabuco, por eso digo que del estado con plotear camionetas no se soluciona»