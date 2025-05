Micaela Olivetto: «La unidad debe servirle a la gente, no a los dirigentes»

Chacabuco, Buenos Aires – En diálogo con FM Líder, la diputada bonaerense Micaela Olivetto abordó diversos temas de actualidad, entre ellos la asistencia de la Provincia de Buenos Aires a los afectados por el reciente temporal, el trabajo conjunto con el Municipio en materia cultural y social, la actividad prevista junto a la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y su visión sobre la coyuntura política dentro del peronismo.

Durante la entrevista, Olivetto remarcó la rápida respuesta del gobierno provincial ante las fuertes lluvias que afectaron a Chacabuco y otras localidades. “Desde la Provincia se activaron recursos tras el decreto de emergencia hídrica. Llegó un camión del Ministerio de Desarrollo con elementos esenciales y nosotros colaboramos con artículos de limpieza para ayudar en la etapa posterior, cuando las familias deben regresar a sus hogares y desinfectar”, expresó.

Asimismo, anticipó una nueva actividad que se desarrollará en Chacabuco este jueves, con la participación de referentes de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual. La jornada busca visibilizar y trabajar sobre políticas públicas con enfoque de género y diversidad, en articulación con el área de Cultura y el Municipio.

Consultada sobre la interna del peronismo bonaerense, Olivetto fue clara: “Lo que está en discusión no son ideas, sino roles. Me interesa discutir un programa que le sirva a la gente y no una disputa de espacios de poder. La unidad no tiene que ser entre dirigentes, sino que debe tener como objetivo representar y mejorar la vida de los argentinos”.

En esa línea, destacó la necesidad de generar acuerdos programáticos claros dentro de Unión por la Patria: “Lo que nos tiene que unir son las definiciones sobre el Fondo Monetario, la pérdida de derechos de las personas con discapacidad o la coparticipación que hoy afecta a nuestra provincia”.

Además, defendió su pertenencia a La Cámpora y su alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner: “Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. Hay compañeros que antes decían ‘Cristina o nada’ y ahora la discuten. Nosotros seguimos creyendo que ella es nuestra conductora política”.

Sobre el plano local, valoró las tareas de prevención e inversión en limpieza de canales realizadas por el Municipio: “La limpieza de canales permitió que el agua escurriera más rápido y evitó daños mayores en Chacabuco. Esas son obras que no se ven, pero que marcan una gestión responsable”.

Finalmente, ante la falta de asistencia del gobierno nacional, criticó la política de ajuste y abandono impulsada por Javier Milei: “La Nación no está enviando ayuda. A la provincia le mandaron solo 70 colchones cuando se habían solicitado miles. La situación es grave y se requiere un Estado presente”.