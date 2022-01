El pediatra Marcos Merlo en diálogo con Líder habló del crecimiento en la positividad de contagios de Covid19 en niños de 03 a 11 años.

El profesional manifestó que, «la vacunación hoy ayudó a que la enfermedad sea más contagiosa pero menos riesgosa, no ha habido colapso en ocupación de camas»

Merlo además dijo qué, «hay que vacunarse, más vale prevenir que curar, la vacuna es segura para todas las edades, la única manera de salir de esto es vacunarse, hacerlo es un derecho pero también una obligación, yo puedo hacer lo que quiero con mi persona, pero cuando mi conducta me pone en riesgo y ese contagio de los no vacunados puede hacer colapsar el sistema de salud, ya no es individual la responsabilidad, es colectiva y de salud pública»