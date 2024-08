Dialogamos con la concejal de Avanza Libertad, Claudia Sosa sobre la actualidad legislativa local la que la tuvo cómo protagonista la sesión anterior que debió suspenderse, «en esa sesión habíamos llegado al repudio de Alberto Fernández por violencia de género. Para mí la violencia excede todos los espacios políticos, no me parece un tema para hacer política partidaria, la violencia no tiene género y lo abordé de ese lugar. No estoy de acuerdo que haya un nivel de violencia en las sesiones legislativas, creo en el consenso, en el diálogo, en el respeto, en el buen comportamiento de las personas y siempre trato de comportarme de esa manera. Venía todo bien hasta que le tocó al concejal Martínez, no me esperé todo lo que iba a decir y uno a veces quiere reaccionar de una manera pero el cuerpo reacciona de otra y me empecé a sentir mal»

En referencia a declarar persona no grata al ex presidente Alberto Fernández la edil oficialista contó su posición, «voté positivamente para que suceda. Esa situación tiene dos aristas, una la política dónde la justicia tendrá que encargarse y la otra es la violencia, ninguna mujer sea o no la primera dama debe pasar por esa situación, por eso pude separar y votar en positivo»