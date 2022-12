Laguna de Rocha: Alerta por cianobacterias, piden no ingresar al agua

En medio de la ola de calor que atraviesa el país, donde 18 provincias mantienen vigentes alertas por las altas temperaturas, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires advirtió por la presencia de cianobacterias en balnearios y diferentes puntos del territorio bonaerense. Este tipo de microorganismos pueden ser nocivos para la salud y por ese motivo solicitaron extremar los cuidados, con instrucciones para bañistas y deportistas.

El organismo provincial señaló en un comunicado que la floración de este tipo de algas está actualmente presente en el balneario La Balandra y el Parador Municipal, en la localidad de Berisso; y en las lagunas Rocha (Chacabuco), San Bartolo (Alem) y Las Mulitas (25 de Mayo).

La subsecretaría desarrolló el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias mediante el «Cianosemáforo», que monitorea 44 puntos diferentes. En ese sentido también se emitió un alerta para el río Salado (Roque Pérez) y a los sectores del muelle, Punta Norte, San José y Puerto Aventura de la laguna de Chascomús.

Cianosemáforo: puntos de alerta temprana en Buenos Aires

Este sistema de Alerta Temprana se actualiza diariamente y tiene cuatro niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo, con sus respectivas instrucciones de cuidado para bañistas y deportistas.Cuando la referencia es «Verde», el agua se ve como es habitualmente y las actividades no están afectadas. En «Amarillo», hay pequeñas manchas verdes en la superficie y en el caso de bañarse es importante enjuagarse con agua limpia inmediatamente después.En el caso de que la alerta sea «Naranja», el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena. Se pide evitar contacto con las manchas y no consumir alimentos que provengan del río.En el caso del color «Rojo», se observa claramente una masa verde oscura, amarronada, con aspecto de nata espesa. También se indica que no se consuman alimentos de ese lugar y se debe esperar a que la floración desaparezca para bañarse.