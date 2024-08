Dialogamos con el concejal del PRO, Alejandro Cieri sobre la actualidad legislativa y política en particular. El edil nos comenta que están evaluando una unificación con Avanza Libertad a nivel nacional y analiza la suspensión de la sesión el miércoles próximo pasado, «una interna de los propios partidos políticos termina arrastrando a todo el Concejo Deliberante. Se dio un debate personal entre algunos bloques qué no permitió seguir con ese debate y se levantó, esperemos que la próxima sesión continuemos con esto y declaremos a Alberto Fernández persona no grata. Lamentablemente cómo presidente fue una vergüenza, en términos económicos, en términos morales, éticos, de gestión, ha sido uno de los peores presidentes de la democracia, en vez de preocuparse por la Argentina que le tocó gobernar, agredía a su esposa»

En referencia a su opinión sobre el gobierno nacional el edil del PRO que responde al senador provincial Marcelo Daletto dijo, «la agenda de ideas que plantea Javier Milei es muy parecida a la agenda que tenía el PRO, es muy parecido a lo que iba hacer Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich si eran presidentes, por lo tanto de lo legislativo y político no hay otra cosa que apoyarlo, son las mismas cuestiones que planteabamos en su momento»