Dialogamos con el secretario de Gobierno, Javier Estévez, sobre la actualidad ejecutiva en estos 3 días que están al frente del municipio. En la entrevista por Líder nos comenta con que se encontraron, «la situación que encontramos era la que se venía hablando, las arcas hoy están vacías a la espera de la coparticipación que tiene que llegar este mes y así pagar el resto del aguinaldo y el sueldo de diciembre que se paga en enero, y es la prioridad que hoy tiene el municipio. Una situación que vemos hacia adelante compleja, un municipio muy austero, empezamos con un gabinete reducido, de 12 secretarías las bajamos a 5, un traspaso ordenado y sin discusión»

En referencia a los ex funcionarios que nombraron a planta permanente antes de irse el intendente Aiola, el funcionario dijo, «esa es la situación que nos encontramos, no sé exactamente el porcentaje pero en un 60% los funcionarios que actuaron en el gobierno de Víctor Aiola los dejó cómo empleados municipales, vamos a rever caso por caso, todavía no tuvimos tiempo pero si lo vamos hacer, algunos no cumplen el año que significaría la permanencia en planta permanente, el intendente tomará una decisión, después ya hay de planta de carrera, ya tienen esa carrera en lo público, pero se ha dejado adrede a muchos de ellos y el municipio no está en condiciones de tener tanta gente de la gestión anterior que ocuparon cargos políticos, Aiola dijo que funcionarios que llegaban con él se iban con él, la verdad no sucedió de esa manera»