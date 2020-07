En la mañana del martes por FM Líder habló el concejal de Cambiemos Mario Dicundo quien habló de varios temas de actualidad, entre otros las medidas que se han tomado dentro de la pandemia en Chacabuco, “Creo que lo que debería estar absolutamente permitido son las actividades comerciales y el cuidado de la salud como se viene llevando a cabo creo es el correcto, creo que todavía debemos esperar para la liberación de los encuentros sociales, tendremos que esperar al menos un mes más, hay que tener paciencia, sabemos que es difícil, tanto en la salud como en lo económico sabemos que hay gente que no va a poder arrancar. El dólar se disparó, cuando asumió Fernández había un dólar a $62 y hoy hay 5 dólares diferentes y el que la gente puede conseguir es el dólar Blue a $130 que es el que rige el mercado, la inflación con esto que está padeciendo el vecino en su bolsillo. No se puede incentivar a que el argentino siga trabajando en negro, con el IFE, porque recibe beneficios, es una política equivocada, el gobierno nacional a mi criterio ha tomado decisiones desacertadas que ha afectado a la economía y a la vida de los argentinos”

El edil comentó también sobre las declaraciones de Lisandro Herrera en el mismo medio que decía que quien toma las decisiones en la Argentina no es el presidente Fernández sino la vice presidenta Cristina de Kirchner, “No tengo ninguna duda que esto es así, es más, desde el formato que se concibió ele Frente de Todos, Cristina fue quien le propuso a Alberto Fernández ser el candidato a presidente, quedó claro que forma parte de un proyecto y que las decisiones políticas pasan por las manos de Cristina y el entorno de la Campora, es así y no tengo ninguna duda, las intenciones del Kirchnerismo no son las mismas que la del presidente”

El concejal Dicundo en la entrevista radial se encargó también de mostrar su descontento con los sindicatos, “los gremios que antes, ante cualquier situación estaban en la calle, hoy con un estado que dice voy a pagar el aguinaldo en cuotas, tanto en la provincia, en la nación o en el municipio, fueron muy pocas las manifestaciones que hubo de manera publicas respecto a esta situación. Recuerdo a la ex gobernadora Vidal lo que tuvo que atravesar con los gremios docentes ante cada decisión que se tomaba y hoy los gremios docentes no han dado muestras de decir absolutamente nada sobre ciertas decisiones que ha tomado el gobierno de la provincia, o los bancarios que han tenido que mandar a los empleados al frente de batalla y en ningún momento le han pedido un bono extra al gobierno nacional o provincial, parece que estas cosas pasan desapercibidas, pero para uno que hace política las lee, y ve como se reaccionaba políticamente con otro gobierno y ve como se reacciona ahora con otro gobierno afín, por eso soy crítico de la situación”

En referencia a lo partidario el concejal habló de su futuro político, “ojalá el radicalismo pueda tener una postura unificada, pero si tengo que definir un sector, un espacio que a mí me identifique desde lo personal con una referencia nacional es la de Martin Lousteau, me parece que es un perfil positivo que aglutina las ideas de la UCR, pero los momentos que estamos viviendo nos impide que podamos discutir internamente, este año tenemos que trabajar en lo sanitario y económico en nuestro distrito y el año que viene pensar en lo electoral, si el radicalismo tiene que redefinir su rol dentro de Cambiemos”

Mario Dicundo en la entrevista por Líder opinó también sobre la salida del Director Dr. Mariano Frassa como así también de la llegada de nuevos integrantes a la Cooperativa Eléctrica como representantes del municipio, “Desde lo personal con Mariano Frassa trabajé muy bien, debo decir que era una persona que siempre estaba al pie del cañón, estuvo siempre a disposición de los vecinos de Chacabuco y de todos los reclamos de los funcionarios y concejales cuando se lo hemos hecho, así que lamenté su salida, se lo expresé de manera personal, es una persona y un profesional que merecía seguir en el cargo, pero a veces los ciclos concluyen, y el intendente es quien debe tomar estas decisiones, me llevé una grata sorpresa con él en la función, desde lo personal, desde lo político y desde lo institucional, hay decisiones que yo no conozco que llevaron a tomar esta iniciativa por parte del intendente”

En cuanto a la salida de Mario Lalla y Mercedes Calabria de la Cooperativa Eléctrica y la llegada de Decundo y Carboni el edil oficialista dijo que, “Espero que los consejeros de la Cooperativa tengan una relevancia que hasta ahora no han tenido los anteriores, nosotros desde el municipio necesitamos un contralor de la Cooperativa, ya que esta en muchos aspectos no está cumpliendo con los vecinos como entiendo debería cumplir, hay muchas dudas en la lectura de medidores, se sigue hablando de muchas conexiones clandestinas e infinidades de cuestiones que debería tenerse en cuenta, que se han pedido y que la cooperativa no ha dado respuestas, en el servicio de sepelio creemos que la Cooperativa debería trabajar en una sala velatoria e invertir el dinero de los asociados en eso y que Chacabuco tenga garantido un servicio velatorio, deben tener ese perfil. También veo desafortunadas las declaraciones de uno de los consejeros cuando lo primero que hace es hablar mal del gobierno nacional de Macri, equivocadamente, porque creo que la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco como las cooperativas del país en la gestión de Macri y de Vidal se vieron beneficiadas, la actualización de tarifas que hizo el gobierno nacional y provincial son las que le permitieron a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recuperar ingresos y volver a tener superávit en los balances y en los presupuesto, y esto es una realidad indiscutible, y por otro lado gracias al gobierno de Macri y de Vidal la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco por tres años recuperó obra pública que hacía años que no realizaba, esa declaración donde la situación actual de la Cooperativa de los últimos 4 años de Macri desde mi punto de vista es incorrecta”

En el final el concejal cuestionó una obra que se está realizando la gestión de Aiola en la Comisaría local, “por esta obra la semana próxima vamos a tener una reunión con el Secretario de Obras y Servicios Públicos para ver cuantas propuestas hubo de empresas de Chacabuco, porque nos han consultado algunos vecinos si se había dado una sola propuesta económica de una sola empresa o si hubo más propuestas económicas, vamos a pedir el conocimiento del detalle de obra, el plazo de obra, conocer en detalles quien lo está haciendo, como para tener nosotros también conocimiento de lo que se está haciendo en nuestro municipio. Algunos vecinos manifiestan que no era una obra esencial o prioritaria, comparto esa opinión, pero hay decisiones que se toman y era una obra que estaba pendiente, en mi óptica particular hubiera juntado alguna otra obra específica, como por ejemplo el bacheo de la entrada a Chacabuco por el acceso Elguea Román, creo es necesario y esencial por la entrada de camiones”