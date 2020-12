Las declaraciones de Aiola carecen de coherencia

En los últimos días se pudo leer en algunos medios digitales declaraciones por parte del intendente de nuestra ciudad que resultan contradictorias. Dijo que “el gobierno nacional apostó a la cuarentena y salió mal”. Días antes también se había posicionado en contra de la vacunación.

Cualquier vecino y vecina de Chacabuco puede recordar que las medidas que el gobierno local determinó, en cuanto al confinamiento, fueron más estrictas que en cualquier otro distrito. En los primeros meses de aislamiento sostuvo que gracias a esa decisión extrema de cerrar literalmente a nuestra ciudad “manteníamos el invicto”. Incluso se tomaron decisiones con arrebatos autoritarios como la detención de los trabajadores de la construcción. No poder discernir la diferencia entre aislamiento social y distancia física llevó a una mala interpretación de la cuarentena que tuvo como corolario efectos subjetivos y sociales en nuestra ciudad. Aumentaron los hechos de violencia y el malestar emocional general de las personas.

Llama la atención como se pasó de una postura totalmente rígida a sostener actualmente que la cuarentena falló. Es imprescindible no dejarse conducir por los acontecimientos o la agenda publicitaria y partidaria. El Covid-19 no es parte de una ficción. Es una realidad que implica medidas sanitarias, acción solidaria de toda la comunidad y sensibilidad con respecto a diferenciar que no todos lo sectores sociales tiene las mismas oportunidades.

La gran mayoría de los y las chacabuquenses cumplieron con la cuarentena, se privaron de ver durante meses a sus familias, respetaron los horarios de no circulación anunciados diariamente por la sirena de los bomberos y fueron pacientes a la hora de esperar qué actividades económicas se iban habilitando. Afirmar que la cuarentena falló es no reconocer el gran esfuerzo que hizo la sociedad en su conjunto para cuidarse.

Es el mismo intendente quien dice en otra entrevista que los vecinos y las vecinas de Chacabuco tenemos que entender que jugamos en el mismo equipo, él también tendría que ponerse la camiseta de Argentina y dejar las críticas de lado para lograr un objetivo en común: transitar y abordar los efectos de una pandemia que nos afecta a escala mundial.

La cuarentena sirvió. Sirvió para que no colapse el sistema de salud provincial y local, sirvió para salvar cientos de vidas, sirvió para que los especialistas tengan el tiempo de desarrollar la vacuna que de inicio al fin de esta pandemia.

Fernando Lescano, Psicólogo y dirigente de Espacio Patria

There is no ads to display, Please add some