Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El presidente de la bancada opositora reflexionó sobre la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y la elección en Venezuela. El referente radical en diálogo con Líder también analizó la reunión mantenida ayer con el secretario de Seguridad Mauricio Yonna y el Director de Gobierno, Silvio Nuñez, «la gente está preocupada por la inseguridad y el caos del tránsito, los dos temas por lo que llamamos a la reunión luego de varios accidentes trágicos y crecimiento del delito. Fuimos a golpearle la puerta a Estévez diciendo que estábamos en una situación extrema y queríamos una reunión la cuál se dio ayer. El funcionario vino con estadísticas e hizo un repaso diciendo que las estadísticas mejoraron, pero nosotros no tenemos esa visión con el termómetro de la gente y la preocupación de la gente»

Ya en el final de la entrevista radial sobre el tema en cuestión el concejal manifestó qué, «evidentemente le falta recursos o apoyo, estamos preocupados porqué las estadísticas no concuerdan con la realidad, el propio Golía dijo descreer de las estadísticas y que no le interesaba cuando presentó el plan de Seguridad, reitero vemos en la calle la preocupación que tal vez no vemos en las autoridades»