Dialogamos con el concejal de Libertad Avanza Chacabuco, Ezequiel Martínez, sobre la actualidad legislativa local, la foto de Diputados Libertarios con genocidas y sobre la reunión con el subsecretario de Seguridad y Tránsito, Mauricio Yonna, sobre esta última cuestión el concejal dijo qué, «trajo estadísticas y generalmente las estadísticas traen números fríos, una cosa es lo que se quiere transmitir y otra la realidad. Ellos catalogan que tenemos robos menores y lo comparan con otras ciudades y la verdad que si uno camina la calle el mismo vecino nos dice que la preocupación más grande que tiene es la inseguridad y el tránsito»

En referencia a la foto de Diputados Libertarios con genocidas, Martínez manifestó, «esos diputados no representan a toda la Libertad Avanza, cada uno es libre de sus actos, yo no hubiera ido, eso no me pone en un lugar qué tenga que pedir la renuncia de los diputados, cada uno es dueño de sus actos, es un tema complejo y qué no nos vamos a poner de acuerdo, no soy quién para juzgar, yo sé lo que no haría»