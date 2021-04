“Las obras no son ni del intendente ni del presidente de una Cooperativa”

En una conferencia de prensa, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ricardo Ciminelli sostuvo: “Una acción judicial es un caso de extremo enfrentamiento que creo que a la comunidad no le aporta nada”

Esta mañana en la sala de reuniones del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica el presidente de la entidad, Ricardo Ciminelli, y consejeros participaron de una conferencia de prensa para expresar la posición de la institución respecto de la reciente denuncia que la Municipalidad de Chacabuco presentó por presumir la existencia de residuos contaminantes en el predio que la entidad tiene en calle Conte Veronelli y Coronel Suárez.

“La primera aclaración que quiero hacer a los vecinos es que la cava de la Cooperativa Eléctrica está inactiva desde hace años y, por otro lado, quiero hacer referencia a que los hechos en cuestionamiento cómo se transmiten, no son en la cava de la Cooperativa sino en la calle, fuera del predio”, dijo.

En ese sector, sobre la calle, donde se ha sustraído el alambrado que delimitaba el predio, personas arrojan residuos, lugar donde se produjeron dos incendios de cubiertas que “además de ser intencional era intencionado, no tengo dudas, porque una cubierta no enciende porque vaya alguien con un encendedor” y que “lo primero que produce el incendio de cubiertas es humareda visible de muy larga distancia”.

Las intenciones, explicó Ciminelli, eran hacer visible el predio “pero insisto, en que el incendio fue sobre la vía pública, no en el interior del predio”. A los pocos días, se vuelve a producir otro “también de cubiertas que hay arrojadas”. Esto confirmó las sospechas de que “esto estaba previsto o fue un hecho premeditadamente”.

“Esto se enmarca en la relación que tenemos la Cooperativa y la Municipalidad, arranca en el 2015 cuando asume el intendente Aiola”, sostuvo. “La primera reunión que fuimos nos pusimos a disposición” para realizar las obras que se crean necesarias dijo el presidente para quien “las obras no son ni del intendente ni del presidente de una Cooperativa, sino que son comunitarias”.

En ese entonces “creímos que íbamos a trabajar en conjunto dada la predisposición que teníamos, lamentablemente no fue así” y contó diferentes situaciones como los controles a los vehículos con la identificación de la Cooperativa Eléctrica: “en un momento el personal nos transmitió la inquietud sobre el entorpecimiento que sufrían de parte de la Municipalidad”.

Asimismo se refirió al vínculo con un anterior secretario de Obras Públicas, de mucha experiencia, quien “de pronto le pedía al responsable de Obras Civiles que hiciera determinadas obras de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad”. “No teníamos problema, nos parecía lo correcto que era seguir las directivas, las instrucciones del secretario de Obras Públicas”.

“Eso hizo que se terminaran dentro del plazo establecido diversas obras, entre ellas la Colón-Arenales, hoy Alfonsín-Arenales, y después nos aparecen con que nos cobraban una multa porque en una de las obras había habido un atraso. Eso llevó a que en otra reunión formal le explicáramos esta situación en presencia del gabinete”.

“El atraso se debía a las directivas del secretario de Obras Públicas que había pedido a la gente responsable del sector de Obras Civiles que le diera prioridad a otras obras. Eso nos llevó un tiempo bastante prolongado para tratar de alguna forma limar asperezas y llegar a un acuerdo, pero bueno el intendente estaba firme con el tema de la multa. Después de mucho tiempo se acordó una especie de compensación con algunas obras que hicimos”, dijo Ciminelli para mostrar la voluntad desde la Cooperativa.

“Nos vemos en que todo lo que llevamos a la Municipalidad no encuentra eco de parte del intendente. Por ejemplo, le fuimos a proponer un centro de diagnóstico por imágenes de manera conjunta porque entendíamos que la relación de la Cooperativa y de la Municipalidad no es de ahora, de una gestión, de un intendente, de un consejo, sino que viene de muchos años. A esos fines inclusive hubo reuniones entre algún consejero, personal de la Cooperativa con gente que estaba trabajando en el hospital”, dijo en referencia a la instalación del resonador.

“Resulta que después el intendente lo llevó a cabo pero obviamente a la Cooperativa no le dio participación sino que contrató a una empresa de Córdoba. No estoy hablando de una cuestión legal, sino de una cuestión donde evidentemente la voluntad no es la que tiene la Cooperativa hacia el municipio, sino de entorpecer o de alguna forma hostigar de distintas maneras”, señaló.

“Un intendente, debe ser parte de la solución y no del problema. Y debe estar para apoyar y acompañar y no para entorpecer”, añadió y recordó que el intendente fue el primero en participar activamente en una lista para las elecciones de la Cooperativa Eléctrica: “Ustedes saben que tenemos dos listas que participan de la vida institucional, haciendo campaña. No solo inédito sino insólito realmente haciendo campaña por una de las listas no solo en las redes sino en los medios, inclusive haciéndole el cierre de campaña. Entendemos que el intendente ha mostrado permanentemente una voluntad de aversión a la Cooperativa que resulta inadmisible por el cargo institucional y por lo que representa”.

“No ha mostrado nunca un gesto hacia la Cooperativa, inclusive la contratación nueva de obras públicas la hace con empresas privadas. Y algún funcionario ha deslizado muy al pasar que hay que ver, que hay que analizar… Nosotros entendemos que la salud de la relación institucional entre Cooperativa y Municipalidad es un deber del intendente, ser parte de la solución y no del problema, contratando a la Cooperativa”.

Como muestra de la voluntad hacia la Municipalidad, Ciminelli contó: “Durante los 4 años de la gestión del intendente Aiola tuvo una importante deuda el municipio con la Cooperativa y por supuesto nunca se nos ocurrió ir a una acción judicial para tratar de ver de qué manera le cobrábamos el dinero. Todo esto está en actas”. En esa ocasión, dijo “el objetivo fue priorizar la relación por sobre el pago de la deuda, pero esa relación no se dio”.

“Llegamos al punto que nos encontramos con una denuncia, a nuestro criterio un disparate que el Municipio denuncie a la Cooperativa en la Fiscalía. Por supuesto no sabemos el resultado, pero por lo que sabemos la policía ambiental que vino a hacer la inspección no habría encontrado residuos de esa características, contaminantes en principio, más allá que estamos a favor de los vecinos ver que van hacia un lado o hacia otro para tirar escombros o lo que fuere” y remarcó que “no es un hecho que se haya dado dentro del predio de la cava sino un hecho que se dio sobre la vía pública”.

“Somos optimistas y creemos que estas cuestiones deben limarse y solucionarse y por eso también por escrito hemos presentado una carta donde dijimos que nos poníamos incondicionalmente a disposición del intendente para la realización de las obras que él entendía que la Cooperativa estaba en condiciones de realizar, y vamos a mantener esa posición”.

De la misma forma, explicó que desde la Cooperativa, se interpretan ciertas declaraciones de algunos funcionarios como “amenazas veladas” porque “jamás pensamos en la Cooperativa iniciando una acción judicial contra el municipio”.

“Se puede trabajar en conjunto, se debe trabajar en conjunto y esa relación no la debe interrumpir ningún signo partidario”. “Una acción judicial es un caso de extremo enfrentamiento que creo que a la comunidad no le aporta nada, al municipio tampoco y a nosotros menos”.

Con respecto al impacto ambiental de la cava, Ciminelli cuestionó: “Hay muchas cavas en Chacabuco, ¿a cuántas se les hizo inspecciones, a cuántas se les hizo una denuncia?”. Y propuso enfocarse en soluciones: “El municipio debería colaborar para limpiar la calle, la vía pública, no la Cooperativa; pero no importa, la Cooperativa podría colaborar para darle una solución a los vecinos. Siempre hay un canal de diálogo, esto es una cuestión de voluntad”.

Preguntado sobre la deuda que mantiene con la Municipalidad, el presidente explicó que se remonta al año 2020 cuando la Municipalidad no hizo ninguna obra; y cuestionó que las obras más grandes que se ejecutan en 2021 hayan sido licitadas a empresas privadas. Contratar a la Cooperativa, dijo el presidente de la entidad, “es un deber del intendente por la relación institucional por 37 años de democracia, para no tomar años anteriores porque la Cooperativa tiene 64 años, pero hay 37 años de democracia donde la Cooperativa estuvo siempre apoyando al municipio porque no han sido pocas las veces donde han tenido problemas, entonces nosotros siempre nos pusimos a disposición como corresponde. No se puede especular con el signo partidario del intendente o del concejal”.

—

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda.

Prensa

There is no ads to display, Please add some