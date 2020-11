“Las políticas públicas no pueden ser competencia de egos personales”

El presidente Alberto Fernández anunciaba la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa llamada Sputnick V, de las cuales 10 millones llegarían a mediados de diciembre próximo, este anunció llevó a que el intendente Victor Aiola cuestionara la vacuna.

El jefe comunal lo hizo en un posteo de su red social facebook titulada “Lo importante es la responsabilidad”, esta publicación trajo muchas replicas, en esta oportunidad a través de los micrófonos de FM Líder lo hizo el concejal de Unidad Ciudadana Martin Carnaghi quién habló de, “irresponsabilidad del intendente en salir a hablar tan livianamente de una situación que es muy delicada”

En el comienzo de la entrevista radial el concejal Carnaghi dijo que, “En principio con mucha preocupación por la irresponsabilidad del intendente en salir a hablar tan livianamente de una situación que es muy delicada y que nuestro gobierno nacional y provincial manejan con mucho cuidado y a veces ciertos medios de comunicación, para no generalizar, tergiversan información y hace que el intendente se sume a esa oleada de compartir información falsa y alarmar a la población, llevar zozobra, es preocupante. Pero si llevar la tranquilidad que nuestro gobierno no hará nada que este fuera de los carriles normales, como gestión están pensando en cuidarnos a todos los argentinos. Nosotros estamos contentos con el anuncio, con expectativas, construyendo una esperanza para salir de este momento difícil. Las declaraciones de Aiola no aportan a nada, está muy preocupado en hacer los deberes con su espacio político que es Cambiemos y con su referente y con su conductor que es Mauricio Macri”

Al ser consultado el concejal si no creía que hubo una mala comunicación de parte del presidente y el Ministerio de Salud sobre la vacuna en cuestión, el referente de Unidad Ciudadana manifestó que, “La información fue muy clara, porque para eso tenemos Ministerio de Salud, quiero recordar también que el intendente Aiola fue parte de un gobierno que degradó el Ministerio de Salud a Secretaria y lo desfinanció, es evidente que nosotros damos la información correcta, la información clara, después se tergiversa por parte de dirigentes políticos como Macri, como el intendente Aiola que han hecho de la salud un desastre”

El concejal también se metió en la polémica sobre las declaraciones que en el mismo medio realizaba el edil de Cambiemos Mario Dicundo, “el ejemplo de Dicundo, el ejemplo de Aiola son ejemplos de cuestiones muy graves institucionalmente y que hay que tener cuidado, todo tiene un límite, una cosa es discutir política y otra es ser opinadores seriales de temas y decir cualquier barbaridad por decirlas con la gravedad institucional que eso representa. Cuando el intendente dice que habla como médico, él lo que tiene que entender que al consultorio va a volver en el 2023, hasta diciembre del 2023 es intendente municipal y eso te genera una responsabilidad muy grande, lo mismo que para cada uno de los concejales. Yo creo que Juntos por el Cambio está muy entretenido con el intendente Aiola a la cabeza en las elecciones del año que viene, conformar y mantener contento a Maurico Macri en sus delirios y en sus elucubraciones y eso no le hace bien a Chacabuco”

Martín Carnaghi también habló de Darío Golia y está exposición que el ex intendente está teniendo en busca de un posicionamiento político, “Las políticas públicas no pueden ser competencia de egos personales, y esto vale para todos, a mí me cabe las generales de la ley, nosotros tenemos la gran responsabilidad de demostrar gestión y ejecutar las iniciativas que llevan adelante nuestro gobierno nacional y provincial, lo que tenemos que hacer desde el peronismo, desde el Frente de Todos, mostrarle al vecino de Chacabuco que somos capaces de brindar soluciones y de soñar proyectos y soñar realizaciones, esa es la gran tarea, más de proyectos que de personas, cuando nosotros comprendamos eso vamos a ir por un camino de generar una propuesta común, esa ha sido siempre nuestra voluntad, en este contexto es bastante obsceno hablar de apetencias personales en términos electorales”