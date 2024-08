Dialogamos con la abogada Yanina Ransán a cargo de Desarrollo Social sobre la mayor demanda que tienen los vecinos en la actualidad y si pueden dar respuesta y cómo está cada área que está bajo su órbita.

También le responde a Sabina Meza por diferentes cuestionamientos al área de la mujer. La funcionaria en el arranque de la entrevista por Líder dijo, «las prioridades hoy siguen siendo habitacionales, tiene que ver con los alquileres, con los alimentos, los módulos de alimentos han tenido un incremento importante, habitualmente los módulos se entregaban una vez al mes y hay situaciones y familias que necesitan reforzar porqué no llegan a fin de mes, hay mucha demanda en el tema tarifas con lo altos incrementos que ha habido y en salud tenemos consultas en medicamentos y tratamientos, colaborando con los traslados, es muchísima la demanda en estos aspectos»

La funcionaria dio detalles del programa Chacabuco Construye dónde ya hay 20 beneficiarios y más de 350 inscriptos para un próximo sorteo, «estamos habilitando la primer cuota a los primeros 20 beneficiarios de los cuáles dos son de Rawson. Está abierta la inscripción hasta fin de agosto para dar otra posibilidad a aquellos que necesiten terminar su vivienda y así anotarse. Hoy ya tenemos más de 350 inscriptos, han traído la documentación, hay mucha necesidad, mucha demanda de los vecinos de tener su casa propia»

Ransán le respondió a Sabina Meza vicepresidenta de la ONG «Las Manitos en los Bolsillos»; «Sinceramente no me hago eco de todas las críticas que no construye, si le dimos respuestas a sus solicitud que ha realizado de manera escrita y hay cuestiones que habla del desconocimiento o desde la injuria sin tener realmente la certeza de lo que se está diciendo, de ninguna manera es así cómo en algún momento se planteó, se sigue trabajando con un gran equipo qué están las 24 horas y continúan las guardias dónde atienden situaciones de emergencias, dónde la atención es inmediata y dónde se continúan con ayudas psicológicas, mucho de lo que se ha planteado no son realmente cómo las plantean, en la mesa de violencia la idea es debatir entre todos, pero uno debe tener el conocimiento y no mezclar estas cuestiones políticas simplemente por oponerse»