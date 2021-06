El intendente de Junín Pablo Petrecca en diálogo con Líder habló de varios temas y dijo, “el sistema de fases está agotado, estamos viendo criterios inentendibles, no tienen razón de ser. El sistema de fases hay que reveerlo, usar otros criterios. Tenemos que hablar de vacunación y no de restricciones.”

El jefe comunal también habló de aperturas en la gastronomía fuera de lo que es la fase 2, “los intendentes no somos ningunos locos, somos personas que estamos en el territorio y conocemos la angustia, conocemos la situación sanitaria y estamos muy pendientes y muy encima de eso. Tuvimos unas semanas complejas y no había margen para nada, hoy tenemos una cuarta semana de descenso y la vacunación que viene aumentando muy bien, porqué no podemos habilitar un gastronómico cuando Provincia habilita un cine a un 50% de aforo o habilita también un teatro o oficios religiosos, lo cuál lo celebramos, son cuestiones que deben resolverse en el territorio. Nadie toma decisiones alocadas para que la gente le vaya mal. Le decimos al gobernador que no se enoje, estamos para ayudar y colaborar. No quiero ser directo y pensar que es una discriminación pero cuesta entender algunas decisiones.”

Petrecca además habló de las internas dentro del Pro y el armado de listas de las próximas elecciones y en nuestra ciudad reconoce a la junta promotora que lidera el ingeniero Jorge Muela.

También se refirió al problema de la planta depuradora de Junín con la contaminación del salado y sobre esta cuestión dijo que “se está trabajando para solucionar este tema”.

Al referirse a la autovía recientemente inaugurada, hizo un reconocimiento a los autoconvocados de Chacabuco y Junín por haberse puesto la obra como una finalidad que se cumplió, gracias a políticos como Macri que en el 2015 prometió y cumplió.