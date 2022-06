«Le hacemos mal si le pagamos para que se queden en su casa»

Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre la actualidad legislativa. El legislador que estuvo en los jueves de Comité hablando sobre autonomía Municipal dijo, «es un proyecto que hemos presentado los 6 senadores radicales allá por el mes de marzo, estamos haciendo una recorrida por las secciones electorales, nos vamos turnando, yo estuve en Saladillo y Junín, y el jueves estuve en el Comité a pedido de los militantes que no pudieron viajar a Junín»

Maspoli también habló de un proyecto de su autoría sobre la creación del Consejo Consultivo Provincial de Evaluación Educativa.

Sobre el debate de los últimos días sobre planes sociales el dirigente político dijo no estoy de acuerdo, «cuando la gente que reciba un plan deba quedarse en la casa, porqué le hacemos muy mal a esa persona si le pagamos para que se quede en su casa y no haga nada, deben tener capacitación y herramientas para dar contraprestación a ese plan, debería ser así, no tendríamos que discutirlo. No estoy de acuerdo con la intermediación de aquellos que manejan ciertos movimientos, son los que definen y hasta en algunos casos le sacan alguna parte, eso no debe ser así, tampoco tengo pruebas para decirlo»