El Secretaio de Salud de Chacabuco, Ignacio Gastaldi se refirió al fallecimiento del vecino de 82 años por covid en el día de ayer y expresó ¨estaba internado en la tercer ala, recibió plasma, luego progreso a la falla de los pulmones para oxigenar al organismo. Pasó a Terapia Intensiva y siempre estuvo en coma con asistencia respiratoria; ayer se desestabilizo y falleció lamentablemente¨.

Por otro lado Gastaldi informó que Lisandro Herrera se retiro a su domicilio caminando por sus propios medios y continuará con su rehabilitación motora. Estaba muy contento ya que hacia 25 días que no veía a sus hijos. Hay que recordar que estuvo en riesgo su vida¨.

¨Hay que informarse por fuentes oficiales y en ningún lado figura que la ingesta de cloro sea una medida para curar esta enfermedad, les pido que a nadie se le ocurra esto, ya que se cobró dos vidas¨.

El secretario de salud informó que se logró establecer como se contagió el vecino de 82 años que falleció dando cuenta que no fue un contacto de Chacabuco, sino alguien que vino a nuestra ciudad. Con respecto al caso de los vecinos que viven en un campo en inmediaciones de O´Higgins dijo ¨hay hipótesis pero no pudimos comprobarlo. El contacto estrecho es otra persona, pero hasta el momento no podemos determinarlo. El único caso desde el inicio de la pandemia que no se pudo determinar como se originó fue el del Consejo Escolar.