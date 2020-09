Horacio Calarco, Secretario General de ATE, realizó una grave denuncia en una entrevista en radio Ultra de nuestra ciudad, donde habló de los casos positivos en los empleados de la salud diciendo, “el covid-19 ve al Hospital a punto caramelo para un desastre”.

Dichas declaraciones fueron desmentidas por el Secretario de Evaluación de Gestión, Maximiliano Felice quien fue muy duro con el dirigente sindical al decir, “es de una irresponsabilidad total las declaraciones, no creo que ni las haga por miedo porque no va a trabajar al hospital. Hay que ser más serios, más comprometido con la sociedad, nada tiene que ver la diferencia con el ejecutivo y que ellos tengan un plan de lucha para poder recuperar el poder adquisitivo del salario, pero lo que ha dicho Calarco es de una irresponsabilidad tremenda. Que discutan paritarias, que defienda a los trabajadores como tiene que defenderlo, pero no sembrando el miedo y el caos, no solo dentro del hospital del cual muchos profesionales de la salud y trabajadores del hospital que repudian sus dichos; que nos han llamado por haberle parecido aberrantes las declaraciones¨.

¨Además de generar un caos y miedo en la sociedad que no corresponde, la información se ha manejado muy responsablemente y tener a estos trasnochados que salen a decir cualquier barbaridad en un contexto que no corresponde molesta. Por eso digo que hay que ser más responsable. Yo lo llamo a Calarco a que se ponga a la altura de las circunstancias, que las discusiones hay que darlas en cada seno, no hay que mezclar las cosas, no hay que generar miedo o pánico en la sociedad.”