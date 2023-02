La titular de UDOCBA local Graciela Salvador dialogó con Líder de varios temas, entre otros, paritarias, estado de los establecimientos educativos, posible reforma educativa para que no haya repitentes en la secundaria, «se abre la paritaria y hay que modificar varios puntos porque la inflación viene muy rápida«, además la sindicalista dijo, «lo de la repitencia son solo conversaciones, no está el diseño modificado para que se pueda implementar, no es simple, sería un disparate, para que van a ir a las escuelas los chicos, que se queden en la casa y le llevamos el título»

