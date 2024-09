«Lo de los diputados de la UCR es falta de coherencia»

El viernes 06 de septiembre hubo cierre de listas para lo que será la elección partidaria en la UCR a principio de octubre, una sola lista se presentó la que lleva cómo candidato a presidente a Mariano Alaman, el dirigente habló por Líder y manifestó su disconformidad con los diputados de la UCR que votarían a favor el veto de la ley jubilatoria, «siempre dije de la falta de diálogo del radicalismo con la sociedad y creo que no sólo es diálogo sino escuchar a los jóvenes, a los Jubilados, a los trabajadores, a las empresas y a la sociedad, en definitiva a los vecinos. El radicalismo no supo representar, no supo escuchar y hoy lo que indigna a la sociedad es la falta de coherencia. Lo que ha pasado con los diputados radicales, con estos 5 diputados, no ser coherentes con lo que dijeron, aprobaron y votaron hace un mes y medio, la falta de coherencia es lo que más se jusga e indigna a la sociedad y más al partido»