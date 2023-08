Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini candidato a concejal en primer lugar en la lista que lleva como candidato a intendente al contador Alejo Pérez, el ex funcionario por Líder dijo que, «lo del gobierno es un plan propina, es una miseria, no sirve ni como una medida de alivio, no son medidas que vengan a resolver los problemas de la gente a mediano plazo, son insuficientes y con sindicatos llamativamente callados en un escenario muy difícil y complejo para todos los argentinos»

El dirigente del PRO analizó la posibilidad de ingresar en octubre al ballotage; «es un escenario difícil, nos encontramos ante un escenario nuevo, de tercios, y creo que se puede revertir más con la dinámica de los acontecimientos podemos decir que puede ocurrir cualquier cosa, está muy volátil la mirada de la gente y hacia dónde va a poner su voto. Las cosas se dan así, la culpa no es de nadie, la interna nos generó un desgaste de dejarnos casi sin herramientas para la general, pero esas herramientas hay que encontrarlas, somos un espacio con experiencia electoral y con experiencia de gestión»