«Lo mío es todo transparente, mi vida pública es igual a la privada»

Dialogamos con el vicepresidente de Trenes y concejal del Frente de Todos Dr. Darío Golía sobre la actualidad política y legislativa.

El edil en diálogo con Líder habló sobre su candidatura a intendente y las duras críticas que recibe del espacio «Juntos», «8 años que están diciendo lo mismo, asumieron criticandome a mí y en 8 años no hicieron nada y en la última elección se vio que toda esa crítica no le sirvió, no le dio resultados, la gente sabe quien soy, en Chacabuco saben quién es quién; saben con quién transito, quienes son mis amigos, dónde ando, que hago, todo transparente, mi vida pública es igual a la privada, no tengo dos vidas, soy la misma persona que la gente conoce, ellos deberían explicar por qué en 8 años no hicieron una sola vivienda, por qué en 8 años no entregaron un terreno, por qué no pudieron solucionar el problema del agua, por qué no pudieron tener un proyecto de una ciudad planificada, por qué no pudieron combatir la inseguridad, todas esas cosas no la pueden explicar y salen con críticas a el candidato opositor»