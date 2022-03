«Lo que dice el presidente no se condice con su cargo»

El secretario de gobierno Dr. Ignacio Orsini en diálogo con Líder habló de cómo se viene llevando a cabo las reuniones paritarias con los representantes de los sindicatos, «ya mantuvimos dos reuniones que a mí entender fueron bastante buenas tratando de arrimarnos para resolver lo antes posible la recomposición salarial pretendida y la que pueda pagar el ejecutivo»

En referencia a la situación política nacional el funcionario de Aiola manifestó que, «las cosas que estamos escuchando del presidente no se condicen con el cargo. Y en Chacabuco muchos dirigentes locales no se pueden hacer cargo o ni hablan del tema, parece que fueran satélites que están ahí y no estuvieran relacionados con ellos, pero después vemos a los funcionarios del Frente de Todos locales que prometen cómo si fueran intendente, terminan cobrando cómo funcionario nacional y apenas cumplen cómo concejales»