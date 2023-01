El concejal de «Juntos» Rodolfo «Loli» Serritella le responde al Frente de Todos que piden por gas en las escuelas de Rawson.

«El Frente de Todos sólo hace pedidos apuntando al gobierno local, como es el caso del gas a las escuelas de Rawson, y no ha Provincia que sería acá la responsable».

«El municipio tiene un fondo educativo que es de Nación, no de Provincia, que el municipio junto al Consejo Escolar va viendo las prioridades, lo que es servicios lo debe pagar Provincia. En Rawson las escuelas tienen gas de chancha, la obra de gas natural la debe pagar Provincia y no con el fondo educativo, lo único que hacen es especular con todo y pegarle al gobierno local que es el único que da respuesta, no así Provincia»