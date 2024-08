Dialogamos con el concejal del PRO, Agustín Zarkovich sobre la actualidad nacional, local y sobre la sesión qué se realizará el próximo miércoles.

Además analizó la situación del PRO, la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, la foto de legisladores del oficialismo con genocidas y en lo local analizó la reunión con el subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna.

En referencia a este último tema el edil manifestó qué, «el secretario fue con una estadística la cuál no decía, que lo que está pasando en Chacabuco es catastrófico, estamos viendo qué nada coincide con lo que plantea el secretario de seguridad, vemos muchos más acontecimientos de inseguridad que los que mostró en las estadísticas, hechos muy graves y no sólo en la ciudad cabecera sino en las localidades cómo lo que ocurrió en Castilla».

«La seguridad está pasando por un momento muy difícil y no vemos a un gobierno local que trabaje en pos de eso. Doy un sólo ejemplo para mostrar cómo se maneja esta gestión en Seguridad, el Foro que anunciaron con bombos y platillos y que sería la salvación a la seguridad, en estos meses solamente se reunió 2 veces, en la última reunión, había 5 personas, sacaron una foto y calculo le ha dado vergüenza porque de los 5, cuatro eran funcionarios y sólo un vecino, ahí tenes el fracaso en Seguridad de esta gestión, se juntan entre funcionarios a tomar mates. Yo he dicho que el Foro de Seguridad atrasaba y hoy estoy en condiciones de decir que es un fracaso, y es un fracaso la gestión del intendente Golía en Seguridad y Tránsito, si realmente no toman medidas vamos a seguir muy mal, en 7 meses tenemos 5 muertos en Tránsito y en el 2023 ya que le gusta las estadísticas, no tuvimos ningún fallecido en Tránsito y hoy retiro en 7 meses llevamos 5 muertos. Los hechos de inseguridad nos preocupa cómo bloque y no vemos ninguna acción del gobierno en estos dos temas»