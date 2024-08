Hasta el momento no habíamos escuchado alguna postura pública del oficialismo local ante la denuncia qué realizó por violencia de género Fabiola Yañez contra su ex esposo, el ex presidente Alberto Fernández.

En la mañana de hoy por Líder el director de Gobierno recogió el guante y opinó qué, «totalmente repudiable, desilusionado, no estuvo a la altura para representarnos, la justicia tendrá que actuar y nosotros cómo militantes votamos a un modelo de país, a un proyecto nacional, la lucha contra la pobreza y la importancia de la industria nacional, esos son nuestros ejes del peronismo».

«Están pasando cosas muy tristes en el país, vimos a diputados visitando y sacarse fotos con genocidas que violaron, torturaron y mataron a mucho gente, sin palabras. Lo que pasó con Alberto es un hecho repudiable que tendrá que responder a la justicia. Cuando éramos gobierno no entendíamos esa discusión esa interna con Cristina y hoy en día con estas cosas uno se da cuenta de lo que estaba pasando. Cristina lo dijo que no estuvo a la altura de la situación, ahora hay que seguir trabajando en lo nacional, provincial y local que uno representa al pueblo y lo tiene que hacer con total responsabilidad y con total seriedad, reitero que estoy desilusionado y repudio lo sucedido, vamos a seguir trabajando y defendiendo la lucha de las mujeres y ese es el camino, la historia lo juzgará»