Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad política que hoy ya lo tiene como precandidato a intendente; ya que su espacio tendrá PASO, «creo lo que fue el armado nacional, la interna de los candidatos a presidente y las disputas dentro del espacio de Juntos complicó el armado local, eso no se puede negar, es una realidad, yo fui muy crítico de eso, planteé que lo mejor era la unidad y se llegó a un acuerdo en lo local que me tiene como precandidato a intendente, que lo tomo con mucho orgullo y ganas de mostrarle a la gente de Chacabuco lo que queremos y lo que tenemos para ofrecer»

El candidato fue muy critico con el candidato a presidente de Unión por la Patria y de los candidatos del espacio, «Cuando veo que el ministro de economía nos deja 150% de inflación y es el candidato a presidente y le va a decir a la gente cómo va a resolver la inflación, cuando hace un año que está en el lugar para hacerlo y lo único que hizo fue empeorarla, no es sano que a uno lo tomen por pelotudo, cuando uno ve la lista de Unión por la Patria, que sigue estando Massa, que sigue estando Kicillof, que sigue estando Magario, que sigue estando Kirchner, que este Golía en Chacabuco, evidentemente hay que enfrentarlos para sacarlos, mi lucha va por ahí, para que en Chacabuco eso no suceda y seguir mejorando cada día más la ciudad y no nos tomen de pelotudo»