En la mañana del viernes dialogamos a través de los micrófonos de FM Líder con Fernanda Suárez enfermera del consultorio febril del ala 3 del Hospital Municipal del Carmen hoy atravesando el virus del Covid19.

Fernanda en el comienzo de la charla dijo, “Estoy en el consultorio del ala febril en el ala 3 donde la demanda de gente es cada vez más, las consultas son muchísimas, hoy me toca a mí estar atravesando por esto, no es nada bueno, no es nada lindo, no es nada agradable saber que tenes el virus, los dolores son muy fuertes, mi cuadro por suerte es leve, no tengo fiebre, es como si fuera una gripe fuertisima y los dolores musculares son tremendos, te tiran abajo mal, pero uno trata dentro de lo posible de ponerle todo para salir lo antes posible d esta situación”

Al consultar a Fernanda si trabajan con miedo sabiendo que en algún momento estando en ese sector en particular podía tocarle, “miedo no tengo, si respeto, nosotros tenemos la precaución siempre, tenemos todos los equipos necesarios, lo que hacemos siempre cuando llega un paciente tratarlo como un caso positivo hasta que se demuestre lo contrario, nos podía llegar a pasar, no estamos exentos, a cualquiera le puede pasar, somos humanos más allá de trabajar en Salud, siempre traté y trato como en la vida misma de ponerle siempre energía, de ponerle alegría, de ser siempre la que está arriba, porque a veces entre nosotros mismos cuando nos dicen hay 30 casos, hay 20 casos, es como decir, Dios mio, tanto trabajo, tanto esfuerzo y pareciera que no alcanza y tratamos de concientizar a los vecinos, tratamos de hacer todo para que sea mas llevadero, ponerle onda, porque el que va a atenderse va asustado, tienen miedo, van angustiados, tratamos de incentivarlos, de mostrarle que no hay que tenerle miedo, sino que hay que tener respeto a este virus y lo único que hay que hacer es cuidarse, salir lo justo y necesario, usar el tapaboca, higiene de manos, el distanciamiento social que es fundamental, no a las juntadas, que no se hagan fiestas, que no se reúnan en grupos grandes, eso es muy importante“

Cuando le consultamos a Fernanda si le daba un poco de bronca a ella y al personal de salud que haya un sector de la comunidad que no le importa nada y al juntarse hace que haya más contagios y por ende más trabajo para los trabajadores de la Salud, “en realidad lo que nos da es tristeza, gracias a Dios hay mucha gente que tiene conciencia y que se cuidan un montón y que cuidan al resto, y cuando nos enteramos de juntadas, de fiestas y de cosas así lo que nos da es tristeza, porque nosotros dejamos muchas cosas para estar ahí, hay compañeros que dejaron a sus hijos, a sus padres, se han ido a vivir solas, estamos alejado de todos, a nuestra familia hace meses que no la vemos, eso lo que generalmente nos da, tristeza“

Ya en el final Fernanda Suarez expresó un agradecimiento a, “la gente que me llamó, a los mensajes, a las muestras de cariño, eso te levanta el animo, les agradezco a todos, le mando un enorme abrazo a mis compañeros del ala 3 y que prontito si Dios quiere voy a estar por allá, un beso a todos y cuidensé”