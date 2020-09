El presidente del bloque de Concejales de Cambiemos, Dr. Ignacio Orsini, en dialogo con FM Líder, habló de la presentación judicial que realizó el edil justicialista Javier Estevez, luego que el Secretario de Salud Ignacio Gastaldi le enviara carta documento por las declaraciones realizadas por este en los medios de comunicación.

Orsini en la entrevista radial dijo que, “Están acusando al secretario de Salud de un hecho que no participó y de algo que es legitimo, llama mucho la atención, evidentemente quieren embarrar la cancha, quieren voltear a quien hoy lleva adelante la salud y que tomó decisiones oportunas y que fueron buenas. Creo que esto ya excede lo político, me parece que tiene que ver con la calidad de gente que es cada uno, no quiero usar la palabra bajeza pero está bastante cerca de llegar a realizar este tipo de acciones, de declaraciones y de acciones que lastiman el prestigio de una persona, de su familia”.

El presidente del bloque oficialista sobre la misma cuestión manifestó que, “El clima político se está enrareciendo, evidentemente quieren desviar la atención, claramente son papel picado, no hay nada, no hay demasiados detalles de la presentación que hicieron, simplemente solicitan que investiguen un hecho, lo único que intentan es devaluar y bajar a un funcionario que es de gran utilidad para los vecinos de Chacabuco y más en este momento me parece un grado de irresponsabilidad muy importante”