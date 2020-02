“Loli” Serritella: “Un concejal gana lo que cobra un director de escuela”

Antes que finalizara el 2019 y luego que el intendente Víctor Aiola declarara la Emergencia Económica en el municipio los concejales de “Juntos por el Cambio” en la persona del edil Rodolfo Serritella presentaron un proyecto de resolución para “congelar los sueldos de los concejales, intendente y funcionarios al menos seis meses”, no cobrar posibles aumentos.

El debate rápidamente comenzó a darse luego de conocido el “gesto” oficialista en el marco de una discusión creciente respecto de si la política también debe hacer su “ajuste solidario”. En los últimos días el Partido Obrero salió al cruce y puso el tema nuevamente en discusión. El concejal Rodolfo “Loli” Serritella en dialogo con FM Líder fue muy duro a la hora de analizar el tema con propios y extraños, “Últimamente he escuchado a ex funcionarios y ex concejales hablando del tema, esos ex concejales y ex funcionarios jamás se tocaron un peso, jamás renunciaron a cobrar lo que le correspondía y jamás hicieron nada en su momento, ahora no está mal que abramos ese debate, estoy de acuerdo en abrirlo, pero cuando eso se centra nada más en el sueldo de un concejal te digo que no es la solución para todos los problemas que tenemos, el presupuesto para el Concejo Deliberante que incluye el sueldo de todos los concejales, de todos los administrativos, de todos los gastos del Concejo, es el 1.5% del presupuesto del municipio, lo bajó la gobernadora Vidal, hasta años anteriores era del 3%, un concejal gana lo que cobra un director de escuela, no sé si está bien o está mal, yo no vine por el sueldo, pero hay gente que ha dejado su trabajo y vive exclusivamente del sueldo de concejal”

El edil oficialista también argumentó sobre el cuestionamiento de la sociedad sobre la función que cumple un concejal, “después cuando se cuestiona cual es la tarea, cual es el tiempo que le dedica, puedo decir que el concejal no está solo para el día de la sesión, trabajamos, “no todos” con responsabilidad de trabajo, yo he licenciado el 90% de las horas en las escuelas para poder dedicarme , he delegado mis trabajos privados para poder dedicarme , y en ese sentido yo no tendría problemas en que cobremos menos, tiene que haber un consenso, pero si propuse algo que en este sentido no cobremos el aumento que pueda haber en los próximos 6 meses, ahora en la discusión de bajar los sueldos yo estoy de acuerdo, hablémoslo ampliamente, acá en Chacabuco vemos como se reparten puestos en Nación y Provincia para todos los compañeros en puestos que ni si quiera saben que van hacer, creo que hay que bajar el gasto de la política y si miramos a un concejal que gana 50 mil pesos, también hay funcionarios de la provincia que ganan ciento de miles de pesos y que no sabemos cuál es la tarea que hacen, podríamos hacer un listado interminable de la gente que está recibiendo un puestito de la provincia o nación, hay que hacer algo más amplio, ahora si la discusión se centra en los concejales yo no tengo problemas, algunos hablan como si el concejo no debería existir, que cerremos el concejo, me parece que esa no sería la solución, es mucho más amplio el tema”