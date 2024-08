Dialogamos con el subsecretario técnico del municipio Rodolfo Bertinatto sobre la actividad qué viene realizando en el último tiempo y además opinó sobre la situación del tránsito, la avenida Garay, los camiones y acoplados estacionados dentro del casco urbano, del salado y del agua qué consumimos entre otros temas.

En referencia a la cantidad de accidentes diarios de tránsito el funcionario dijo, «por más difusión que se le dé, por más publicidad que pongas en la calle, si un motociclista pasa el semáforo en rojo o va hablando por teléfono es una cuestión individual, los accidentes se han transformados en un hecho cotidiano, si viene alguien por izquierda acá no frena, esas son cuestiones individuales, la gente no entiende. Qué hacen los padres de un chico menor de edad en moto, no tienen nadie que le pueda decir que este chico no puede andar en la calle, andan haciendo willy con 12/13 años, ¿los padres de esos chicos dónde están?, no existen, después tienen un accidente y van al hospital, entra en terapia Intensiva qué le cuesta al hospital un millón y medio por día y corre el riesgo de salud su vida y ni si quiera eso tienen respeto, hoy no le interesan absolutamente nada»