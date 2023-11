Dialogamos con Ricardo González un autoconvocado por la Autovía 7, quién hace un balance de estos 10 años sobre el reclamo que un grupo de vecinos vienen realizando en la figura de autoconvocados de nuestra ciudad para la construcción de dicha obra, «los autoconvocados seguimos unidos, tenemos contacto diario entre nosotros. Estamos siguiendo la obra pero el gobierno actual nunca más desde vialidad nos atendió el teléfono, al márgen de todo, la variante, de un gobierno que dijo que no abandonaba obras, la tiene abandonada, no se está trabajando, agarraron una obra empezada y estuvieron 4 años y no la terminaron tampoco, son 23 km»