Dialogamos con el intendente Víctor Aiola de varios temas de actualidad ejecutiva y política, entre otros el PARO realizado por ATE, sobre esta cuestión el jefe comunal dijo que el PARO no había sido efectivo ya que, «la gente va a trabajar porque necesita el dinero»

Aiola amplió dicho concepto y manifestó que, «Se ha trabajado con normalidad. Respetamos al trabajador a realizar medidas de fuerza, somos respetuosos de eso. Hay que ver el motivo, en este caso se pide un bono y los bonos son migajas que se le dan a los trabajadores, nosotros no nos manejamos con migajas sino con un sueldo digno, hoy un ingresante en el municipio cobra casi 78 mil pesos, cuando sumas horas extras y otros ítems de los 1600 empleados el sueldo promedio son de 150 mil pesos en nuestra ciudad, y cuando analizas el sueldo en la zona o en otros municipios, Chacabuco está entre los sueldos más altos, obviamente que en este contexto de hiperinflación que el Frente de Todos ha traído a la Argentina desde el 2019 nunca nada alcanza, pero también somos responsables de manejar los fondos del municipio porque debemos prestar servicio a todo el pueblo de Chacabuco y tenemos que ser responsables en la administración de esos fondos».

«Por ejemplo en Alberti dieron un bono de 100 mil pesos pero tiene un básico de $40.000, por eso digo que los bonos son migajas porque tienen sueldos muy bajos y le dan ese aliciente una vez o dos veces al año, nosotros no damos alicientes ni migajas a los trabajadores y el empleado entiende que el paro no es una opción porque pierden horas extras y pierden el día de trabajo y la gente necesita el dinero y necesita trabajar y los argentinos estamos cansados que la gente no labure. Las medidas que se toman de no trabajar y quedarse en la casa tienen la desaprobación de toda la comunidad incluso de los trabajadores. Nosotros no presionamos a nadie, la gente va a trabajar porque necesita el dinero».