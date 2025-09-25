Facundo De Titto: avances tras el tratamiento en México y un nuevo evento solidario en Chacabuco

El papá de Facundo, Sebastián De Titto, habló sobre el presente de su hijo luego del viaje a México, donde realizó un tratamiento innovador para la epilepsia. En diálogo con Radio Líder, contó los avances significativos en la salud del niño y anunció un nuevo evento solidario para recaudar fondos de cara a una segunda etapa.

“Los cambios fueron impresionantes”

Sebastián explicó que desde el regreso de México, Facundo muestra una notable mejoría:

🗣️ “Los cambios fueron terriblemente significativos. Bajó muchísimo la cantidad de crisis, está más derecho, más conectado, más activo, habla más y recuperó el peso que había perdido”, detalló.

El tratamiento, que apunta a mejorar la calidad de vida de pacientes con patologías neurológicas, sigue generando avances incluso meses después de realizado. Según contó su papá, “todavía estamos en la etapa en que la máquina sigue generando conectividades nuevas”.

Un futuro tratamiento en Argentina

Además, De Titto destacó que cada vez más familias argentinas y de otros países están viajando a México para acceder a esta terapia. En ese marco, adelantó que existe la posibilidad de que el equipo médico se instale en el Cono Sur:

🗣️ “La idea del doctor es poder venir a la Argentina e instalar las máquinas acá. Sería un sueño para todos los chicos con problemas neurológicos que no tengan que viajar miles de kilómetros”.

Nuevo evento solidario

Para sostener los costos de un segundo tratamiento, la familia organiza un show solidario con la participación de la artista La Negra Hermida, con su espectáculo “Teneme paciencia”.

📅 Sábado 18 de octubre – 21 hs

📍 Escuela de Actividades Culturales (EAC), Chacabuco

🎟️ Entradas: $20.000

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse directamente con la familia De Titto. El evento cuenta con el acompañamiento del municipio.

Una ciudad solidaria

Sebastián agradeció nuevamente el apoyo de la comunidad:

🗣️ “Con Andrea siempre decimos lo mismo: cada día queremos más a Chacabuco. La gente fue impresionante, nos ayudaron a viajar, a concretar el tratamiento y ahora siguen ofreciendo su apoyo”.

El caso de Facundo trascendió las fronteras de la ciudad y se transformó en un símbolo de lucha y esperanza para muchas familias que atraviesan situaciones similares.