El grupo teatral Los Carlitos estrena “Bajo Terapia” en el Teatro Italiano

Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, a las 21:30 horas, el grupo teatral Los Carlitos subirá al escenario del Teatro Italiano de Chacabuco con la obra “Bajo Terapia”, de los autores Daniel Veronese y Matías del Federico. La dirección está a cargo de Mauricio Morando, acompañado por un elenco integrado por Lucas Bettoli, Marisa Di Palma, Marcelo “Chata” García, Sandra Depauli, Roque Santora y Marina San Martín.

En diálogo con FM Líder, el director Mauricio Morando destacó la importancia del estreno:

“Es una obra muy interesante, una comedia dramática muy potente, con mucho ritmo y dinámica. Seguramente tendrá más funciones después de este fin de semana. El teatro en Chacabuco tiene una gran historia y hoy se renueva con muchos grupos que siguen trabajando por este arte tan transformador y necesario”.

Por su parte, el actor Roque Santora se refirió a la experiencia de participar en esta puesta:

“El arte es una actividad que hacemos porque la sentimos y nos gusta. Arriba del escenario buscamos divertirnos, transmitir algo al espectador y dejar un mensaje. Bajo Terapia es una comedia dramática que muestra a tres parejas en un contexto de terapia grupal, con momentos divertidos y también de mucha tensión, y un final que seguramente va a movilizar al público”.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Italiano en los horarios de 8 a 12 y de 19:30 a 21:30. La obra tiene una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos y, como es habitual, comenzará puntualmente.

El grupo teatral Los Carlitos nació años atrás bajo la dirección de Carlitos Bettoli, a quien sus integrantes recuerdan con afecto y gratitud. Con el tiempo, el elenco fue renovándose, pero siempre con el mismo compromiso con el teatro independiente local.

La invitación está hecha: este fin de semana, el público de Chacabuco podrá disfrutar de una obra con humor, drama y un mensaje profundo, en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.