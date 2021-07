El intendente municipal Dr. Víctor Aiola habló de varios temas de actualidad en una entrevista por Líder. Uno de los temas abordados fue el sistema de fases que provincia tiene a los municipios según la cantidad de casos positivos, “El sistema de fases está agotado”, manifestó el jefe comunal.

“No todos notifican todos los casos clínicos y por contacto epidemiológico de laboratorio privado y de laboratorio público, por ahí se juega con ese número, como ejemplo ciudades que la semana pasada tenían 350 cosas hoy pasaron a fase 3 lo que es difícil de explicar, se juega con eso, nosotros siempre tomamos la decisión como corresponde comunicar todos los casos, esa es nuestra realidad y tenemos que trabajar para que entre todos podamos pasar a fase 3, sobre todo por la presencialidad, no se puede aguantar más, es una locura, no acepta ningún tipo de análisis lógico, los chicos la están pasando muy mal, tienen problemas psicológicos, físicos, psíquicos, aparte de lo educativo”

Al ser consultado sobre la postura de la oposición que se podría pasar a fase 3 si el estado controlaría y estaría presente en todos los protocolos, Aiola dijo, “Nosotros hacemos los controles que corresponden habitualmente, hace más de un año y medio que estamos trabajando las 24 horas, Defensa Civil, la policía, transito, personal municipal, nadie quiere enfermarse y nadie busca enfermarse, los casos se dan porque seguramente hay reuniones sociales, pero acá hay una responsabilidad de todos, a esta altura todos sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para evitar contagiarse”

Aiola enmarca estas declaraciones del Frente de Todos en el comienzo de la campaña electoral, “Obviamente este es un año electoral y cualquier cosa se va a tratar de politizar y de llevarlo a la esfera política para sacar un rédito de eso, nosotros estamos lejos de eso, nosotros estamos trabajando y cuidando a nuestros vecinos en el sistema de salud, hoy hay 7214 casos que tienen o tuvieron covid, y esos siete mil vecinos con su familia saben que existe y existió un estado municipal, que te cuida, que te protege, cuando lo necesitas está».

el intendente reflexionó en voz alta y dijo, «A veces me pregunto que hubiera sido de nuestros vecinos si no hubiéramos hecho en la gestión anterior la guardia del hospital con una terapia grande y receptiva y el ala de internación, si no hubiéramos sido previsibles e invertidos en salud, la realidad hubiera sido totalmente distinta, por suerte estamos preparados y podemos dar respuestas con el esfuerzo enorme que hace el vecino al pagar sus impuestos, poder invertir para salvar vidas”.